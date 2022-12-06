شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 5 سلع ساهمت فى زيادة الصادرات المصرية سبتمبر الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إجمالي الصادرات المصرية ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 4.11 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.68 مليار دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 11.6%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أبرز 5 مجموعات سلعية ساهمت في ارتفاع الصادرات خلال هذا الشهر، ومن بينها الأسمدة وبلغت قيمة صادراتها نحو 243.1 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 211.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 31.8 مليون دولار، يليها صادرات الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 212.2 مليون دولار، مقابل 194.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 17.8 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 132.3 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 127.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 5 ملايين دولار، إلى جانب الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة وبلغت قيمتها نحو 64.7 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 37.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 27.6 مليون دولار، وأيضا صادرات مصر من الصابون ومحضرات التنظيف وبلغت قيمتها نحو 28.1 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 23.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 4.9 مليون دولار.