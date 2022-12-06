شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 5-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-12-2022.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، بنك التعمير والإسكان، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العبور للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 10.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.67%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 27.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، 142.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 145.5 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2423 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 5893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3898 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 17.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.35%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 42.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.47%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.74%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 24.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.309 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.96%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.178 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.06%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 25.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.91%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 46.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.