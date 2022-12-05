شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء "السياحة" و"التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.1%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.3%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 3.3%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، وزادت قطاعات خدمات النقل والشحن، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%.

كما ارتفع قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.67%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 27.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، 142.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 145.5 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2423 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 5893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3898 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة.