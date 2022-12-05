شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين و472 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2022 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات بضائع خاصة بجمارك القاهرة.

وتم إجراء المزاد على 36 لوط بضائع مختلفة منها أجهزة قياس ضغط وأجهزة طبية وأدوات مائدة وكابلات هواتف محمولة ومشروبات كحولية وملابس جاهزة وحلويات فارغة، تم بيع 13 لوط منها بيعًا نهائيًا بحصيلة إجمالية بلغت 4 ملايين و472 ألفًا و680 جنيهًا .