البنك المركزي يطرح مسودة ضوابط الإعلان عن منتجات وخدمات المؤسسات المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح البنك المركزي السعودي «ساما» مشروع مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأوضح المركزي السعودي في بيان أمس، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية» خلال 15 يوما، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.

ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقا من حرص البنك المركزي السعودي على رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

وبين البنك المركزي أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

مشروع مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية







تاريخ بداية الاستطلاع 05 / 12 / 2022



تاريخ نهاية الاستطلاع 19 / 12 / 2022



القطاع: قطاع المال والرقابة



حالة المشروع: قيد الاستطلاع



النوع: ضوابط



الجهة: البنك المركزي السعودي



أبرز الضوابط والإجراءات يجب أن يتضمن الإعلان بحد أدنى الآتي:





اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.



اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنه.



الشروط والأحكام الأساسية.



شريحة العملاء و / أو المستهلكين المستهدفين.



كل مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج، وإذا كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملا كل الرسوم أم لا.



الحد الأدنى من العمليات / المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة إن وجدت.



شرحا للرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحة باللغة العربية.



إذا كان الإعلان عن منتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و / أو المستهلك إن وجدت، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. وفي حال الإعلان عن منتج تمويل عقاري؛ فيجب توضيح أن تكلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.



مع مراعاة ما ورد أعلاه، يتعين على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها، مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته.



يحظر عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة الآتي