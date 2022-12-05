وزارة السياحة

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ويهدف برنامج حفاوة الوطني إلى تنمية وبناء قدرات جميع العاملين في القطاع السياحي، والصفوف الأمامية والسائقين العموميين، وشركات التوصيل والقطاعات الداعمة، وعلى المهارات السلوكية وإبراز قيم وكرم الضيافة السعودية الأصيلة، وذلك لإثراء تجربة السائح وضيوف المملكة، حيث يمتد مدة البرنامج على مدى 5 أيام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل تنفيذ استقبال طلبات برنامج حفاوة، عبر تعبئة نموذج التقديم في الموقع الرسمي لبرامج تنمية رأس المال البشري السياحي بالوزارة.ويهدف برنامج حفاوة الوطني إلى تنمية وبناء قدرات جميع العاملين في القطاع السياحي، والصفوف الأمامية والسائقين العموميين، وشركات التوصيل والقطاعات الداعمة، وعلى المهارات السلوكية وإبراز قيم وكرم الضيافة السعودية الأصيلة، وذلك لإثراء تجربة السائح وضيوف المملكة، حيث يمتد مدة البرنامج على مدى 5 أيام.

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