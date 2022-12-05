الرئيس التنفيذي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني، التقى وفدا من ممثلي شركة «اي ڤي ميتالز العربية للصناعة». وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات مشروع مصنع إنتاج كيميائيات بطاريات السيارات الكهربائية، الجاري العمل عليه بمدينة ينبع الصناعية. كما اجتمع الوفد مع المختصين بالهيئة الملكية بينبع، برئاسة المدير العام لتطوير الاستثمار، لمناقشة سبل تقديم الدعم للمشروع، الذي يأتي ضمن إطار نهج الهيئة الملكية الدائم لتنمية وتطوير الاستثمار، بتنويع الفرص الاستثمارية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما اجتمع الوفد مع المختصين بالهيئة الملكية بينبع، برئاسة المدير العام لتطوير الاستثمار، لمناقشة سبل تقديم الدعم للمشروع، الذي يأتي ضمن إطار نهج الهيئة الملكية الدائم لتنمية وتطوير الاستثمار، بتنويع الفرص الاستثمارية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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