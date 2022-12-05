المعرض الزراعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدولي، انطلق أمس، بمركز جدة للفعاليات والمنتديات، بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية في قطاعات الدواجن، والري، والزهور والنباتات والألبان والأجبان، وغيرها من الشركات المتخصصة بالمواد الغذائية والثروة الحيوانية والسمكية.

ويشكل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، فرصة لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وكذلك تجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات وعقد الصفقات، وتسليط الضوء على سبل تفعيل الحركة التجارية لتسهيل التعريف بهذه المنتجات من المورد إلى المصدر والمستهلك.

وتتضمن فعاليات المعرض ملتقى لبحث ومناقشة واقع الصناعات الغذائية في السعودية والعالم، والاستماع إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب الشركات بما يتعلق بتوريد المواد الأولية وتوفر مستلزمات الإنتاج وعمليات الإنتاج والتصدير والوصول مع المعنيين من الخبراء في المجال وقادة الصناعة الرئيسة إلى قرارات وإجراءات وحلول وطرق تحقق أفضل قدرة تنافسية للصناعة الغذائية.