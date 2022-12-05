شكرا لقرائتكم خبر المعرض الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشكل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، فرصة لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وكذلك تجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات وعقد الصفقات، وتسليط الضوء على سبل تفعيل الحركة التجارية لتسهيل التعريف بهذه المنتجات من المورد إلى المصدر والمستهلك.وتتضمن فعاليات المعرض ملتقى لبحث ومناقشة واقع الصناعات الغذائية في السعودية والعالم، والاستماع إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب الشركات بما يتعلق بتوريد المواد الأولية وتوفر مستلزمات الإنتاج وعمليات الإنتاج والتصدير والوصول مع المعنيين من الخبراء في المجال وقادة الصناعة الرئيسة إلى قرارات وإجراءات وحلول وطرق تحقق أفضل قدرة تنافسية للصناعة الغذائية.
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