شكرا لقرائتكم خبر 14 مترشحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ومترشحة يتنافسون في انتخابات غرفة الطائف، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 12 مقعدا.

وانطلقت صباح أمس عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف للدورة ( 1444- 1448هـ )، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل.

وعقدت وزارة التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، مؤكدة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.