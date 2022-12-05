السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية 2023

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وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة مزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توافر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة.وتعمل الهيئة بشكل مستمر لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في تطبيقات نقل الركاب، ولضمان وصول هذه الخدمات للمستفيدين بشكل يرتقي لتطلعاتهم، ويحقق معايير واشتراطات السلامة المطلوبة.
القرار يسهم في:
- إتاحة مزيد من خيارات التنقل للمستفيدين
- تعزيز توافر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة
- دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب
يشمل:
- قرار العمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية 2023
- السماح للسيارات الصغيرة، التي تكون المسافة بين محوريها بين (2,60م) و(2,70م) ولا يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع
- يجب على الشركات المرخصة
- إضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة
- إيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة
- عدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن
- 02 تمديد مهلة العمل للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن (2,70م)، ولا يزيد عمرها التشغيلي عن 7 سنوات من سنة الصنع
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