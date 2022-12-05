شكرا لقرائتكم خبر السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين (2,60م) و (2,70م) بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على ألا يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، وتمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن (2,70م) ولا يزيد عمرها التشغيلي عن 7 سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب، وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023، على أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة، وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة، والالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة مزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توافر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في تطبيقات نقل الركاب، ولضمان وصول هذه الخدمات للمستفيدين بشكل يرتقي لتطلعاتهم، ويحقق معايير واشتراطات السلامة المطلوبة.

القرار يسهم في:







إتاحة مزيد من خيارات التنقل للمستفيدين



تعزيز توافر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة



دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب



يشمل: