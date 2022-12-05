أخبار البورصة اليوم الإثنين 5-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 5-12-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، بنك التعمير والإسكان، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العبور للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 10.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.67%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 27.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، 142.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 145.5 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2423 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 5893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3898 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، أوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 1.725 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.7% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 150 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.93%، شراء الثالثة 8.1 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتعليم لخدمات الإدارة، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المصرية العقارية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 14.3 ألف سهم، 22.6 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 68.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير 34.5 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 720 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمجموعة المصرية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات 110 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 23 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 333 ألف سهم، 94.8 ألف سهم، 6900 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3.6 مليون سهم، 119.9 ألف سهم، على التوالي.

العربية للأصول

قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن مجلس الإدارة وافق على إنهاء التعاقد مع شركة الرواسي للتطوير العقاري لتطوير قطعة أرض الشركة بمدينة زفتى، فيما تلقت الشركة عرضًا آخر للمشاركة سويًا في تطوير نفس الأرض من تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية، أنيكس للاستثمارات الإماراتية، الثغر للتجارة والإنشاءات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 59 مليون جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة إلى 255 مليون جنيه.