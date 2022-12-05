شكرا لقرائتكم خبر بنك المنشآت يوقع 15 اتفاقية مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 15 اتفاقية تعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويلية منها بنوك تجارية وشركات تمويل وشركات تقنية مالية، بهدف زيادة التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز إسهامات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية للقطاع.

وشملت قائمة البنوك الموقعة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج التمويل المشترك كل من بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الفرنسي، وبنك الجزيرة، وذلك بغرض تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بميزات وهوامش ربح تنافسية من خلال عدة منتجات تمويلية، بما يساعد ويسهل الحصول على التمويل للتوسع في أعمالهم.

ويهدف برنامج التمويل المشترك إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع البنكي في سد الفجوة التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في النمو والتوسع، وتخفيض تكاليف التمويل للمنشآت، إلى جانب تسهيل بناء علاقات ائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع قطاع التمويل، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما شملت الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التمويلية التي وقعت مع البنك شركات التمويل ضمن برنامج القروض منخفضة التكلفة، إلى جانب اتفاقية تعاون إطارية مع بنك الاستثمارات العامة الفرنسي bpifrance وبنك تنمية الصناعات الصغيرة الهندي (SIDBI) بالإضافة إلى البنك الصناعي الكوري، للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تأسيس البنك بما يشمل الاستشارات الفنية للبنية التحتية الرقمية والمنتجات وإدارة المخاطر.