فريق خبراء حماية المستهلك يناقش الدليل الموحد للقوانين والتشريعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الاجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك على مدى يومين؛ تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك، كما بحث بندا حول الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك، وتحديث نقاط الاتصال المعنية بموضوعات حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومتابعة أعمال الفريق المفتوح للعضوية لمناقشة تدابير التعاون في مجال حماية المستهلك، وتصميمي المنصة العربية لحماية المستهلك. وسيرفع الاجتماع نتائج أعماله للاجتماع القادم للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. وعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر. ورأس وفد المملكة في الاجتماع مستشار وزارة التجارة لحماية المستهلك الدكتور خالد بن عبدالله الطريري. أبرز مناقشات اجتماع خبراء حماية المستهلك:





تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك.



إصدار بند حول الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك.



تحديث نقاط الاتصال المعنية بموضوعات حماية المستهلك.



متابعة أعمال الفريق المفتوح للعضوية لمناقشة تدابير التعاون



تصميمي المنصة العربية لحماية المستهلك.



رفع نتائج أعماله للاجتماع القادم للجنة التنفيذ والمتابعة.



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