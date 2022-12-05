شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يجتمع مع هيئة تنمية الصعيد لبحث آليات تنفيذ المقاصد السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اليوم، بمقر الوزارة اللواء أ ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك لمناقشة عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير السياحة فى صعيد مصر.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب برئيس الهيئة، مشيراً إلى حرص واهتمام الوزارة بتنمية السياحة بكافة المدن والمحافظات السياحية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل.

وخلال الاجتماع، قام رئيس هيئة تنمية الصعيد، بتقديم عرض تقديمى لأبرز الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير السياحة فى عدد من المحافظات السياحية بصعيد مصر منها قنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد لجذب الاستثمارات المختلفة لها وتحقيق التنمية المستدامة فى المناطق المستهدفة، وذلك فى إطار الرؤية المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد والمتضمنة عدة محاور فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والاجتماعية والسياحية والبيئية واللوجستية.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة لدمج المحور الخاص بتنمية السياحة بالصعيد ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر والتى تقوم الوزارة على إعدادها حالياً بما يضمن العمل بالتوازى مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والوصول للهدف المرجو.