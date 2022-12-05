شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كايرو ثري أيه الزراعية تحصل على الوكالة الحصرية لمنتجات "دريسكولز" من التوت البري للسوق المحلي....وخطة مستقبلية لزراعته في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كايرو ثري أيه الزراعية- إحدى شركات مجموعة كايرو ثري أيه- توقيع عقد شراكة مع شركة دريسكولز العالمية- المتخصصة في إنتاج وتوزيع منتجات التوت البري والفراولة بأنواعهم المختلفة- تصبح بموجبه "كايرو ثري أيه الزراعية" الوكيل الحصري لتسويق وإدارة مبيعات منتجات "دريسكولز" من أنواع التوت البري المختلفة في السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة كايرو ثري أيه الزراعية، للتوسع في محفظة منتجاتها من الحاصلات الزراعية بهدف زيادة مبيعات الشركة، وتوفير منتجات متنوعة تناسب مختلف أذواق المستهلك المصري، كما يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي لمصر.

منحت شركة دريسكولز العالمية، الوكالة الحصرية لمنتجاتها في السوق المصري لشركة كايرو ثري أيه الزراعية، نظرًا لكونها إحدى كبرى الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع الفواكه والخضروات في السوق المصري، وتميزها بسابقة خبرة كبيرة في توزيع منتجاتها إلى العديد من الأسواق المختلفة داخل السوق المحلي والأسواق العالمية.

قال السيد/ علي الجميل الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه الزراعية :"يسعدنا توقيع عقد شراكة مع شركة دريسكولز العالمية، والتي تعتبر أكبر شركة في العالم في إنتاج منتجات التوت البري والفراولة بأنواعها المختلفة وتمتلك حصة سوقية قدرها 70% من إجمالي سوق التوت البري في العالم، من خلال زراعته في 21 دولة حول العالم وتقوم بتسويقه لأكثر من 60 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط".

أضاف أن الفوز بالوكالة الحصرية لمنتجات دريسكولز في السوق المصري، سيساعدنا في اختراق العديد من قنوات التوزيع الجديدة في السوق المحلي نتيجة زيادة حجم المنتجات التي نقوم بتوزيعها خاصة الفواكه بأنواعها المختلفة.

أشار علي الجميل، إلى أن الاتفاق مع شركة دريسكولز العالمية، يتضمن تصدير شركة كايرو ثري أيه الزراعية منتجاتها من الفراولة إلى العديد من مناطق التوزيع المختلفة لشركة دريسكولز حول العالم، كما تم الاتفاق على قيام شركة كايرو ثري أيه الزراعية بزراعة أنواع التوت البري المختلفة الخاصة بشركة دريسكولز محليًا كخطة مستقبلية، وهو ما سيساهم في وضع مصر على الخارطة العالمية لزراعة بعض الأنواع التخصصية من الفواكه، وسيساهم أيضًا لنقل وجهات المستثمرين من الخارج للاستثمار في الزراعة في السوق المصري.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه الزراعية، أنه تم الاتفاق أن يصل حجم التعاون مع دريسكولز خلال العام الأول حوالي 300 مليون جنيه سواء من توزيع منتجات دريسكولز من التوت البري بأنواعه المختلفة في السوق المصري أو تصدير منتجات "كايرو ثري أيه الزراعية" من الفراولة عبر شبكة توزيع دريسكولز حول العالم، على أن يتخطى حجم التعاون حاجز المليار جنيه بحلول العام الخامس، مشيرًا إلى أن شركة كايرو ثري أيه تستهدف الحصول على حصة سوقية تصل إلى 50% من مبيعات التوت البري بأنواعه المختلفة في السوق المحلي بداية من عام 2023 على أن تتخطى نسبة الـ90% بحلول عام 2028.

من جانبه قال السيد/ شادي فايد مدير مبيعات شركة دريسكولز بالشرق الأوسط، لقد حددنا الشركات الكبرى العاملة في السوق المحلي ودرسناها بدقة لاختيار الشركة التي ستساهم في دعم رؤيتنا ، و وجدنا ان شركة كايرو ثري أيه الزراعية هى الانسب لمطابقتها معايير الجودة لدينا ، تتمثل رؤية دريسكولز في ترسيخ مكانتها في جميع أنحاء العالم ، وخدمة عدد أكبر من العملاء ، وخلق العديد من المناسبات الجديدة للمستهلكين من خلال استهلاك منتجات التوت البري الخاصة بنا. اكتسبت شركة كايرو ثري أيه الزراعية ثقتنا بسبب خبرتها الطويلة في السوق المصري ، وإنتاجها لمجموعة واسعة من الفواكه عالية الجودة ، وقدراتها الكبيرة في التخزين والتوزيع للعديد من قنوات التوزيع المختلفة في السوق المصري.

وأضاف رومان كونت ،الرئيس الإقليمي لشركة دريسكولز ان هدف الشركة الاساسى هو إتاحة منتجات التوت بكافه انواعه بأسعار مناسبة لجميع المستهليكين وتواجدها فى جميع المنافذ ذات الصله.

تعد شركة كايرو ثري أيه الزراعية، إحدى كبرى الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع الفواكه والخضروات في السوق المصري، وتمتلك 2,500 فدان بمدينة وادي النطرون، بالإضافة إلى محطة تعبئة بطاقة إنتاجية قدرها 120 طن يوميا وتشمل 6 خطوط تعبئة، وواحدة من أكبر مرافق التخزين البارد في الشرق الأوسط وأفريقيا بسعة 6.6 منصة نقالة لضمان أن تظل الفواكه والخضروات الطازجة عالية الجودة كما يشمل المرفق: 3 غرف تبريد، 2 غرف تجميد، 2 وحدة تبريد مسبق، 1 نفق تجميد سريع بالإضافة إلى مصنع مركزات قطوف الذي يعمل بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 12 ألف طن، وتعد الشركة من كبرى الشركات المصدرة للفاكهة والمركزات في مصر وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.

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حول كايرو ثري ايه للزراعة: تأسست شركة كايرو ثري ايه للزراعة والانتاج الحيواني عام 1981 في مصر، لتصبح شركة رائدة في السوق المصري في تجارة وتصنيع السلع الزراعية. توفر طبيعة عمل المجموعة الدعم اللوجستي اللازم لعملائها بما في ذلك الشحن والتفريغ والتخزين والنقل. عملت كايرو ثري ايه منذ إنشائها على توفير أعلى المواصفات لعملائها من خلال نظام متكامل متقدم ومبتكر.

توفر شركة كايرو ثري ايه للزراعة خدمة متكاملة للمستهلكين من خلال مجموعة كاملة من الفواكه والخضروات الطازجة والصحية تبيع كايرو ثري ايه للزراعة والانتاج الحيواني مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة سواء فاكهة مهروسية او عصائر غير مركزة والتي يتم تداولها تحت العلامة التجارية قطوف، كما تنتج الشركة محاصيلها الخاصة لضمان الجودة وقابلية التتبع باستخدام أعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات.