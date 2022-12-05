شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 5-12-2022.. الذهب يواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 5-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تطور أسعار الذهب التي مازالت تواصل الارتفاع بشكل كبير، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم ترتفع 50 جنيها والجرام بـ 1850جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 50 جنيها بعد ارتفاع كبير بـ 140جنيها خلال الساعات القليلة الماضية لتسجل الأسعار 1850 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.

وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بتعيين مساعد للوزير للشئون الاقتصادية

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بشغل محمد فهمي للعمل مساعداً للوزير للشئون الاقتصادية.

وزير البترول: التطور فى معدلات توصيل الغاز للمنازل يخدم 60 مليون مواطن

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو ٦٠% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي اليها علي مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثمانى الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية.

41.3 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر سبتمبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2022 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجارى 2.44 مليار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 4.15 مليـار دولار.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.77% بختام تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 85.94 دولار لبرنت و80.36 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 85.94 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.36دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم نحو2%.

وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة التنسيق وتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعي الدائم لتوطين الصناعة محليًا وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.