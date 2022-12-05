شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة الإثنين باستثناء صعود سوق دبي المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.83% رابحًا 27.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3351.68 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.84% خاسرًا 304.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10419.15 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% خاسرًا 11.67 نقطة ليغلق عند مستوى 18797 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.77%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.62%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.37%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 3.21%.

وقفز 21 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.88%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 2.09%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 1.60%، وتراجع 190 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 6.56%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 6.03%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 355.5 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 14.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7560.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسرًا 18.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8449.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسرًا 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5705.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحًا 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 194.6 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9069 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 3.98%، 0.73%، 0.29%، على التوالي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1861.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 492.2 ألف سهم بقيمة 149.6 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 9.34% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.25%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.82% خاسرًا 98.05 نقطة ليغلق عند مستوى 11924.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.2 مليون سهم بقيمة 373.4 مليون ريال عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.42%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 2.28%، وأخيرًا قطاعي العقارات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، 0.63%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي النقل، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.95%، 0.62%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.907% خاسرًا 95.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10449.72 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.573 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 284.5 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 19.2 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.13%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 2.77%، 0.29%، على التوالي.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "دار التأمين" بنسبة 14.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10.69%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10.67%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.33%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 4.9%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 313.9 مليون درهم.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.83% رابحًا 27.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3351.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 355.5 مليون سهم محققة ما قيمته 628.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 10866 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 8.17%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.47%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.79%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.6 مليون ورقة بقيمة 169.3 مليون درهم.