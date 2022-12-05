شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بتعيين مساعد للوزير للشئون الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بشغل محمد فهمي للعمل مساعداً للوزير للشئون الاقتصادية.

يذكر أن محمد فهمي حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة من جامعة عين شمس، وعلى درجة الماجستير في الاستثمار في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الدولية من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة، وبرنامج تقييم وإدارة الاستثمار من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمتع محمد فهمي بخبرة عملية ممتدة لأكثر من 30 سنة في شركات وبنوك مصرية وعالمية، فقد عمل بمجال بنوك الاستثمار والتمويل كمتخصص في إدارة عمليات الاستحواذ والاندماج (M&A) في عدد من البنوك المصرية والدولية، وكذلك عمل بمجال الاستثمار المباشر في إحدى كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية والمعروفة بنشاط الاستثمار في شركات عالمية كبيرة، حيث تقلد منصب المدير التنفيذي للشئون المالية CFO بالشركة لعدة سنوات، ثم منصب المدير التنفيذي للاستثمارات بها حيث قاد عمليات الاستحواذ في شركات عالمية في قطاعات مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن محمد فهمي عمل في مجال التطوير العقاري في عدد من الشركات المصرية المعروفة والعاملة في هذا المجال حيث تقلد بإحداهما منصب المدير التنفيذي للشئون المالية، وتدرج ليصل إلى منصب المدير التنفيذي للعمليات بها، وكذلك عمل كعضو منتدب لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى تقلده منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات مصرية وعربية كبرى، وإحدى الشركات الدولية العاملة في مجال النقل المُستخدمة التكنولوجيا.