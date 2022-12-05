بعد تجاوز أسعاره 1800 جنيهًا.. وقف تسعير الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن منصة "آي صاغة"، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أوقفت نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لعدم استقرار السوق وتحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة، بعدما تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب بالرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الشركة أوقفت حركة الأسعار لحين استقرار السوق، في ظل وجود تلاعب فج تحت أوهام العرض والطلب، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، بجانب وجود تفاوت في الأسعار داخل السوق حتى مستوى 1850 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب شهدت تحركات قوية خلال يوم أمس الأحد بالرغم من العطلة الأسبوعية وتوقف التداول بالأسواق، ما يبرهن على موجود مضاربات وتلاعب، واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، بجانب التسعير على دولار بالسوق الموازي تجاوز نحو 36 جنيهًا.

في السياق ذاته، أكد أمير رزق، الخبير في مجال الذهب، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، "أنه توجد لخبطة في الأسعار ولا يوجد سعر الآن لحين ضبط السوق في الأسعار، ولن يتم الإعلان عن أسعار إلا بعد استقرار السوق."