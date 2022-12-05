شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للطباعة: إعادة تدوير الورق يساهم فى تحقيق الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أن قطاع الطباعة والتغليف قد تتجاوز صادراته هذا العام المليار دولار لأول مرة، مشيرا إلي أن التغليف هو عنوان المنتجات المصدرة فهو قطاع مؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية والتصديرية الأخرى لأن التغليف هو عنوان المنتج المصدر.

وأضاف خلال جلسة "قطاع الطباعة والتغليف والاتجاه للتنمية المستدامة" على هامش معرض Pacprocess - Food Africa، أن الرقابة على الصادرات الصادرات تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة واعتماد منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام كافة القطاعات.

ومن جانبه، قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة ورئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن إعادة تدوير الورق يدعم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة الاستخدام، ويجب توعية الشركات بأهمية إعادة التدوير في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية إضافة الألياف الحية عند التصنيع وإعادة التدوير.

وأضاف، أن التوجه للحفاظ على البيئة يبدأ من أصل المواد المستخدمة في التصنيع وكيفية إنتاجها، مؤكداً أن قطاع الطباعة والتغليف يتجه إلي العمل بقوة في الحفاظ على البيئة والتوعية باستخدام الطاقة النظيفة والمواد النظيفة في الإنتاج ودعم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وقال أحمد رضا مساعد وزير الصناعة والتجارة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إن إعادة استخدام المخلفات الصناعية خاصة البلاستيك يمكن دخولها في صناعات أخرى لأن هناك زيادة مستمرة في استخدام المخلفات، مشيراً إلى أن ضرورة التخلص من البلاستك أحادى الاستخدام مثل الاكياس، وتم إطلاق منصة لتبادل استخدام المخلفات الصناعية والزراعية من أجل الاستخدام الأمثل للمخلفات.

وبدوره كشف الوزير مفوض على باشا رئيس إدارة افريقيا في التمثيل التجاري، أن 25% من صادرات قطاع الطباعة والتغليف تتجه إلي السوق الأفريقي وهذا مؤشر جيد نحو زيادة الصادرات المباشرة، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف غير المباشرة قد تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن الدول الأفريقية جنوب الصحراء تطبق معايير معينة ومواصفات فى المنتجات التي تستوردها، مشيرا إلي أن دول العالم بما فيها افريقيا تراعي المعايير البيئية والحفاظ على استقدام إنتاج صديق للبيئة.

وأوضح أن التمثيل التجاري يساعد الشركات والمجالس التصديرية فى تنظيم البعثات التجارية في افريقيا وكذلك المعرض وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم خاصة الدول التى تربطنا معهم علاقات تجارية قوية، مشيرا إلى أن مكاتب التمثيل التجارى منتشرة فى عدة دول أفريقية وتساهم بقوة فى زيادة الصادرات.