شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المرحلة الأولى من النسخة الثانية لكأس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي لليخوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر ختام فعاليات المرحلة الأولى لكأس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لليخوت الشراعية، في نسخته الثانية، والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت والذي شارك في السباقات، إلى أن كأس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي انطلقت فعاليات النسخة الأولي منه في مارس 2022 يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة للترويج لسياحة اليخوت في مصر، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت.

وأضاف أنه من المقرر أن تقام النسخة الثانية من الكأس على 5 مراحل تنتهي في شهر مايو 2023، بهدف اجتذاب أكبر عدد من اليخوت الشراعية الأجنبية للمشاركة فيه، لافتا إلى أنه شارك في المرحلة الأولى والتي انتهت فعالياتها أمس أكثر من 40 متسابق من بينهم عدد من السائحين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة واعتزامهم زيارة مصر مرة أخري للمشاركة باليخوت الخاصة بهم في المرحلة الثانية من الكأس والمقرر إقامتها في نهاية يناير 2023، حتى يتسنى لليخوت المشاركة من الخارج للإبحار إلى مصر ونقل يخوت المشاركين من موانئ البحر المتوسط المختلفة.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت، إلى تعاون كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بما يضمن الخروج بهذا الحدث بالشكل اللائق حيث أطلقت وزارة النقل النافذة الموحدة لليخوت والتي أشاد بها عدد من اليخوت الزائرة كما قامت هيئة قناة السويس بتقديم العديد من التسهيلات لليخوت السياحية فضلا عما تقوم به وزارتي الدفاع والداخلية من تسهيل الإجراءات المرتبطة بهذا الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى لكأس الهيئة قد أقيمت في مارس 2022 حيث لاقت نجاحا كبيرا كأول فعالية رسمية لليخوت الشراعية تقام في مصر وتم الاتفاق على إقامتها سنويا مع تغيير نظامها بما يتيح مشاركة أكبر عدد ممكن من اليخوت.