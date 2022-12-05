شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة التفاح البولندى: 160 ألف طن حجم صادرات التفاح لمصر خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميروسلاف ماليشيفسكي رئيس رابطة التفاح البولندي، إن حجم صادرات بولندا لمصر من التفاح بلغت 160 ألف طن العام الماضي مضيفا، "أننا نستهدف زيادة الكميات التي نصدرها لمصر ولكن أزمة الاعتمادات المستندية ونقص العملة قد تقف أمامنا في زيادة حجم الصادرات".

وذكر في تصريحات له على هامش فود أفريكا، بولندا تصدر نوعين من التفاح البولندي هما جالا والأصفر الديليشيز لمصر.

وأضاف في مؤتمر صحفي تحت عنوان "حان وقت التفاح الأوروبي" على هامش فاعليات الدورة السابعة لمؤتمر فود أفريكا اليوم الاثنين، أن بولندا بدأت تصدر التفاح لمصر منذ عام 2018، وترتفع نسبة التصدير 10% كل عام.

وذكر أن بولندا تصدر 150 ألف طن سنويا من التفاح البولندي للعديد من الدول مثل صربيا وإيطاليا والنمسا وبليحيكا ومصر.

ووفقا لقوله فإن السوق المصري من أكثر الأسواق المستهدفة لزيادة حجم الصادرات التفاح البولندي لها.