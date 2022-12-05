عيار 21 يصل لـ 1700 جنيهًا.. الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعها مع بداية التعاملات، حيث ارتفع الجرام 50 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وكان سعر جرام الذهب في مصر ارتفع 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 1133 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 1457 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1700 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 1943 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 13600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.05% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي ليصل إلى نحو 1799 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.