شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تقفز 70 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1800 جنيه لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين بحوالي 70 جنيها بعد ارتفاع كبير أمس بنفس القيمة 70 جنيها، لتسجل الأسعار 1800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1543 جنيهات. عيار 21 سجل 1800 جنيه. وعيار 24 سجل 2057 جنيها. والجنيه الذهب 14400 جنيها.

عالمياً سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا

ويبرر توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد الربع الأول"..