شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تستقر فى مستهل تعاملات اليوم عند 1730 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين بعد ارتفاع كبير أمس بحوالي 70 جنيها، لتسجل الأسعار 1730 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب في السوق المصري





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1483 جنيهات.

عيار 21 سجل 1730 جنيها.

وعيار 24 سجل 1977 جنيها .

والجنيه الذهب 13840 جنيها.

عالمياً سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا

ويبرر توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد الربع الأول".