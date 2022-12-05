شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 7,2 مليار جنيه اجمالي دعم وحدات مشروع سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 90% من إجمالى عدد الوحدات التى يتضمنها الإعلانا لعاشر، والذى كان يتضمن نحو 200 ألف وحدة سكنية، في حين لم يتبق سوى 22 ألأف وحدة سكنية فقط فى 3 مدن جديدة جارى تسليمهم وهم مدن العبور الجديدة وبدر والعاشر، ومن المقرر الانتهاء من تسليم كافة وحدات الإعلان العاشر مارس المقبل.

وقالت " حتي الان تم تخصيص 485 ألف وحدة سكنية منذ بداية الاعلان الأول وحتى الان، فى حين بلغ عدد من استلام الوحدة السكنية لنحو 457 الاف مواطن، موضحة أن إجمالى الدعم النقدى الموجه لهذه الوحدات بلغ نحو 7.5 مليار جنيه".