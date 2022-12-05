شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 طن عجز فى عبوات الزيت المعدة للتوزيع داخل إحدى الشركات بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين.

وبناءً على المعلومات الواردة لوكيل الوزارة، بقيام إحدى شركات تعبئة زيوت الطعام بكفر الزيات، بتعبئة عبوات زيت طعام ناقصة الوزن، وهذا نوع من أنواع الغش التجاري والتدليس بغرض الربح غير المشروع، حيث تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات، برئاسة مدير الإدارة، والتوجه إلى هذا المصنع، وتم إجراء الوزن على عبوات الزيت المعبأة والمعدة للتداول وتبين وجود عجز في العبوة الواحدة قدره 14 جراما.

وتبين وجود 9000 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة، ووجود عجز مقداره 1500 كيلو زيت في هذه الكمية، تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق بغرض الربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئول عن المصنع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.