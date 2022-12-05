شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع رواد 2030 يفتتح عيادات الأعمال لتقديم استشارات فى كل المجالات للرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مشروع رواد 2030 عيادات الأعمال بالحرم اليوناني بمنطقة وسط البلد في شهر يونيو الماضي.

وأكدت غاده خليل مدير مشروع رواد 2020 فى تقرير لها أن مبادرة عيادات الأعمال في مصر هدفها الرئيسي تقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمتعثرين منهم، بهدف استكمال مشروعاتهم.

وأوضحت خليل، أن العيادات تقدم للشركات الناشئة دعم فني وتكنولوجي ومدى جاهزيتها للاستثمار، بالإضافة إلى استشارات عامة ومالية وقانونية تهدف إلى تكوين مرجعية قانونية لهم، وذلك للحفاظ على استدامتها موضحة أنه بذلك سيتم خلق فرص عمل كثيرة للشباب مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وتدعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030، الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال مجموعة من الأنشطة والتي منها تنظيم ملتقيات بهدف دعم الشركات الناشئة والتشبيك بينها وبين المسثتمرين والبنوك واصحاب المصلحة مما يساعد على استدامتها، بالإضافة إلى عيادات الأعمال التي تلعب أيضا دورا كبيرا في استدامتها،