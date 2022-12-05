شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لمصنع فلنكات السكك الحديدية والرسمى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مصنع المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التشغيل التجريبى لإنتاج فلنكات السكك الحديدية ، بعد الانتهاء من تركيبه في ارض المعصرة التابعة للشركة .

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن المصنع الجديد الوارد من إيطاليا بأحدث تكنولوجيا عالمية لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، بدأ بالفعل في الإنتاج التجريبى حيث يتم اجراء التجارب على الفلنكات قبل انتاجها رسميا خلال أيام ودراسة وقياس مدى تحملها ومدى مطاقتها للمواصفات.

وكان الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.

واستعرض الوزير، بحسب بيان الوزارة خلال اجتماعه مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس فاروق هنداوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيجوارت، نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة.

كما تم استعراض سير العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة الذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهرياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوطين عدد من الصناعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، كما شدد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة في التوسعات الجديدة لخطوط الإنتاج.