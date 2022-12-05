شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعة الإطارات محليا يوفر 2 مليار و698 مليون جنيه واردات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسرع الدولة الخطى، لتوطين عدد من الصناعات الاستراتيجية في الفترة المقبلة، من أجل إعادة التوازن بين الصادرات والواردات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية القائمة، ومع قرب تدشين استثمارات جديدة لتوطين صناعة الإطارات فقد تؤدي هذه الجهود إلى توفير بديل محلي.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى أن إجمالي الواردات المصرية من الإطارات بأنواعها المختلفة، بلغت نحو مليارين و698 مليون جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى أغسطس عام 2022، موزعة بين 5 أنواع رئيسية حسب الاستخدام، وفقا لما يلي:

إطارات خارجية للحافلات "اتوبيسات وشاحنات"

إجمال واردات مليار و917 مليون

أكبر 5 دول

الصين 705 مليون و633 ألف جنيه.

اليابان 335 مليون و982 ألف جنيه.

تركيا 253 مليون و237 ألف جنيه.

فيتنام 167 مليون و624 ألف جنيه.

الهند 166 مليون و865 ألف جنيه.

إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط لمركبات الزراعة:

إجمالي واردات 287 مليون و953 ألف جنيه

أكبر 5 دول

الصين 36 مليون و682 ألف جنيه.

فيتنام 34 مليون و762 ألف جنيه.

سيريلانكا 17 مليون و884 ألف جنيه.

الهند 16 مليون و643 ألف جنيه.

إطارات خارجية لمركبات وآلات البناء:

إجمالي واردات 282 مليون و262 ألف جنيه

أكبر 5 دول

الصين 166 مليون و703 ألف جنيه.

الهند 35 مليون و582 ألف جنيه.

اليابان 10 ملايين و789 ألف جنيه.

فيتنام 7 ملايين و241 ألف جنيه.

اسبانيا 5 ملايين و435 ألف جنيه.

إطارات خارجية هوائية لمركبات وآلات البناء

إجمالي واردات 203 مليون و34 ألف جنيه

أكبر 5 أسواق

الصين 95 مليون و161 ألف جنيه.

الولايات المتحدة الأمريكية 43 مليون و628 ألف جنيه.

اسبانيا 16 مليون و180 ألف جنيه.

تايلاند 10 ملايين و114 ألف جنيه.

فيتنام 9 ملايين و279 ألف جنيه.

إطارات خارجية هوائية جديدة "آخر"

إجمالي واردات 9 ملايين و399 ألف جنيه

الصين 2 مليون و831 ألف جنيه.

سيريلانكا 2 مليون و670 ألف جنيه.

الهند مليون و61 ألف جنيه.