شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة بترول: الاكتفاء الذاتى من الغاز وفر لمصر 3 مليارات دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن حقل الغاز الجديد الذي أعلنت عنه شركة "شيفرون" في البحر المتوسط، يتضمن دعوة لباقي الشركات العالمية العملاقة، لضخ مزيد من الاستثمارات في المياه الإقليمية المصرية.

أضاف أبو العلا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن البحر المتوسط يمتلك ثروات هائلة من الغاز لم يتم اكتشافها حتى الآن، حيث تصل معدلات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط إلى 220 تريليون قدم مكعب من الغاز، وما جرى اكتشافه حتى الآن 30 تريليون فقط.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة: "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وفر لمصر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا، كانت بمثابة فاتورة لسد الاحتياجات المحلية، وأصبح الآن لدى وزارة البترول طموحا لزيادة معدل الصادرات المصرية من الغاز، لاسيما أن الوزارة أعلنت أنها حققت 13 مليار دولار وتتوقع زيادة المبالغ تزامنا مع الاكتشافات المصرية من حقول الغاز".