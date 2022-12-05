شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: الدولة تسعى لضمان الاستدامة فى القطاع البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير البترول والطاقة، إن الدولة تسعى لضمان الاستدامة في القطاع البترولي، لذا كانت القيادة المصرية حريصة على البحث والاكتشاف.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: "بعد اكتشاف الغاز الأخير، مصر باتت تتمركز في مكانة متقدمة، والرقم الذي نجحت في زيادته بمجال البترول يزيد من الاحتياطي بتاعنا، والقطاع من القطاعات التي جلبت 90% من الاستثمارات المباشرة".

وتابعت أنه تم رصد الكثير من الاحتياطات المرجحة من الغاز حتى جاء الإعلان الأخير لاكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط قبالة العريش "نرجس x1"، الذي يعد تعزيزا إضافيا لاكتشافات الغاز السابقة.

وأوضحت : "الدولة المصرية حققت نجاحات كثيرة وكبيرة في مجال الطاقة على جميع الأصعدة من خلال وضعها الجيوسياسي والدعم الرئاسي المتواصل للقطاع حتى شهد نهضة لا مثيل لها على المستويين المحلي والعالمي".