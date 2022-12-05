شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن ونصف عجز فى عبوات الزيت المعدة للتوزيع داخل إحدى الشركات بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين.

وبناءً على المعلومات الواردة لوكيل الوزارة، بقيام أحد شركات تعبئة زيوت الطعام بكفر الزيات، بتعبئة عبوات زيت طعام ناقصة الوزن، وهذا نوع من أنواع الغش التجاري والتدليس بغرض الربح الغير مشروع، حيث تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات برئاسة مدير الإدارة وبالتوجة الي هذا المصنع وتم اجراء الوزن على عبوات الزيت المعباءة والمعدة للتداول وتبين وجود عجز في العبوة الواحدة 14جرام.

وتبين وجود 9000 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة، ووجود عجز مقدارة 1500 كيلو زيت في هذة الكمية تم الاستيلاء عليهم بدون وجة حق بغرض الربح الغير مشروع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول عن المصنع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.