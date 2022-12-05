شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 4-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.959 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، المشروعات الصناعية والهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مصر لصناعة الكيماويات.

البورصة تربح 23.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.959 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 825.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.77%، والعرب على 6.52%، واستحوذت المؤسسات على 41.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 122.7 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.8 مليون جنيه، 247.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 2408 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16898 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 5790 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.25 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.56% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 33 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.87%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتعليم لخدمات الإدارة، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 20 ألف سهم، 77.4 ألف سهم، 117.8 ألف سهم، 658.8 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، القلعة للاستثمارات المالية 46.3 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 169.6 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات 599.8 ألف سهم، 14.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 299 ألف سهم، 450 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق 5 ملايين سهم، 300 ألف سهم، 6589 سهم، على التوالي.

راكتا

قالت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إن مجلس الإدارة وافق على اسناد دراسة القيمة العادلة للشركة إلى شركة إيليت للاستشارات المالية بعد اعتمادها من الإدارة الفنية للبت في العروض المقدمة من الشركة، وذلك طبقًا لتعليمات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ظل خطة تطوير الشركة

اخبار البورصة المصرية، البورصة المصرية، البورصة، اخبار الاقتصاد