شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مصر تمتلك مقومات تجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الإسكندراني، خبير السيارات في تصريحات خاصة ”الخليج 365” إنه في ظل أزمة الطاقة الحالية عالميًا وتوجه العالم نحو السيارات الكهربائية والتحول للأخضر فإن مصر تعد أكثر بلد جاذبة لمصانع السيارات العالمية خاصة أنها تملك كل الأسباب من عدد سكان كبير وعمالة رخيصة وموانئ مختلفة ووفرة في الغاز وتسهيلات كبيرة للاستثمارات الأجنبية ورؤية مطابقة للتحول للاخضر أيضًا وذلك طبقًا لخطة 2030، حيث إن صناعة السيارات الكهربائية في أولوياتها كما انها تعد بوابة أفريقيا أيضًا وبالتالي مصر علي أتم الاستعداد لاستقبال الاستمارات الهاربة من أوروبا.

وأضاف الإسكندراني في تصريحاته أن حوالي 20% من المصانع خرجت من ألمانيا تحديدًا بسبب نقص الطاقة جراء الأزمات التي تحدث في أوروبا وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتبعياتها من تضخم عالمي.

وأشار خبير السيارات إلى أن مصر تملك كميات كبيرة من الطاقة حاليًا خاصة مع اكتشاف حقل ظهر، وأيضًا موقع مصر علي البحر المتوسط متميز وقريب من أوروبا يؤهلها لاستقبال هذه الاستثمارات بسهولة ويسر.

وتوقع الإسكندراني أن يشهد عام 2023 انفراجة كبيرة في سوق السيارات وتوطين الصناعة المصرية بشكل أكبر وبالتالي يزداد المعروض من السيارات وينضبط حال السوق ويكون العميل لديه خيارات كثيرة بأسعار مختلفة.