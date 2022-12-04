شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الدخيلة تحبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني مدير عام الإدارة العامة للحركة والإدارة العامة للتفتيش برئاسة عصام السيد أحمد مدير عام التفتيش العام من ضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والحصول علي إعفاءات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الضرائب على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته .

فبناءً علي إخبارية مقدمه من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بوجود محاولة تلاعب فى الأصناف المقدمة بالمستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركي رقم 312654 لسنة 2022 باسم شركة ك.أ، حيث أقرت الشركة بالمستندات أن الصنف الوارد أوراق للطباعة والكتابة منشأ الإتحاد الأوروبي بوزن 50 طن تقريبا وطلبت تطبيق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تقريباً .

وتم تشكيل لجنة للمعاينة الفعلية للصنف الوارد من محمد حبشي مدير إدارة التفتيش العام وأحمد علام رئيس قسم التفتيش العام وشعبان سعد مدير إدارة الحركة والدكتور محي الدين عبدالحكيم مدير التعريفة وعماد محمود مدير الحركة بحضور محمد درويش مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب وياسر السمان مدير إدارة التهريب بالدخيلة .

حيث أنه بمعاينة الصنف فعليا تبين للجنة أن المشمول ليس من أوراق الطباعة والكتابة وتم التحقق من الإشتباه بتحليل عينة من الصنف بالمعامل المختصة وتم التأكد أن الصنف الوارد لا ينطبق عليه الإعفاء المقرر وفقا لقانون القيمة المضافة او إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .

وبالعرض علي الإدارة العامة للشئون القانونية أفادت بان الواقعة تعد تهربا جمركيا.

وبلغت قيمة المضبوطات مبلغ 823821 جنيهًا فقط 823 ألفًا و821 ألف جنيه.

وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.