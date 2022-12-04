شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 30 جنيها فى مصر وعيار 21 يسجل 1730 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، حوالي 30 جنيها، في مصر اليوم، لتسجل الأسعار 1730 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1483 جنيهات

عيار 21 سجل 1730 جنيهات

وعيار 24 سجل 1977 جنيها

والجنيه الذهب 13840 جنيها.

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، إن الاتجاه العالمي لشراء الذهب دفع سعر الأونصة إلى مستوى 1800 دولار في ختام تداولات الأسبوع، وفي المقابل شهد سعر الذهب في مصر تحرك بسبب ارتفاع الطلب على المعدن النفيس مع الاقبال على الشراء في المرحلة الحالية، متوقعاً وصول الجرام إلى 2000 جنيه على المستوى القريب بسبب الطلب المرتفع على المعدن النفيس.

وبسؤاله عن وضع مبيعات المشغولات، كشف سامح عبد الحكيم، أن سوق مشغولات الذهب متراجع في المرحلة لصالح السبائك والجنيهات الذهب، لافتا إلى أن محال البيع بالتجزئة بلغت نسب بيع السبائك فيها حوالي 50 إلى 60 % من إجمالي المبيعات حاليًا.

وعن أوزان السبائك المتاحة في السوق، كشف أن مصانع الذهب توفر سبائك بأوزان تبدأ من جرام واحد إلى كيلو، مشيرا إلى أن المصنيعات تتراوح بين 25 إلى 65 جنيها في جرام السبائك، فكلما زاد وزن السبيكة تراجعت تكلفة المصنعية والسبائك ذات الأوزان الصغيرة تكون بمصنعية أعلى.