التقييم الذاتي للمنشآت التجارية يؤكد موثوقية الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منصة «بلدي» أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية تستهدف تعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، إذ يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم عن طريق منصة «التقييم الذاتي»، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريا.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار استراتيجية التحول الرقمي لدعم قطاع الأعمال التجارية.

وتهدف الخدمة إلى بيان إجراءات التصنيف والتقييم الذاتي للمنشأة بصورة استرشادية، وتسهيل عملية التقييم للمنشآت ضمن الأنشطة المقترحة مع تعريف المنشأة بالحدود المالية للمنافسات والمشاريع التي يمكنها التقدم عليها وفقا لدرجة تصنيفها، إضافة إلى تعريف العملاء ومرتادي المحال التجارية على مدى التزام المنشأة بالاشتراطات البلدية،

وتعريف المنشأة بنقاط القوة والضعف قبل دخولها في إجراءات التصنيف.

وتوفر على المنشأة تكبد عناء الذهاب إلى البلدية بعد استكمال إجراءات التقييم الذاتي وصدور الشهادة النهائية لمدة سنة من تاريخ الإصدار، وتهدف الخدمة إلى تعريف المنشأة بالتقييم الحالي وتشجيع رفع الدرجة في التقييم المستقبلي.

وتمثل الأنشطة التجارية المرحلة الأولى من مراحل إطلاق خدمة التقييم الذاتي، التي ستشمل مستقبلا أنشطة مختلفة مثل: (الأنشطة التجارية الغذائية وغير الغذائية، والأنشطة الإنشائية للمباني، ونشاط الحفريات، ونشاط السكن الجماعي للأفراد).

الأهداف:







بيان إجراءات التصنيف والتقييم الذاتي للمنشأة بصورة استرشادية.



تسهيل عملية التقييم للمنشآت ضمن الأنشطة المقترحة.



تعريف المنشأة بالحدود المالية للمنافسات التي يمكنها التقدم عليها.



تعريف العملاء بمدى التزام المنشأة بالاشتراطات البلدية



تعريف المنشأة بنقاط القوة والضعف قبل دخول إجراءات التصنيف.



المرحلة الأولى:





الأنشطة التجارية



مراحل مستقبلية: