معرض راميان

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وتأتي زيارة قطان لشركة سامسونج ضمن الجولة الآسيوية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل والتي تشمل كوريا الجنوبية، وذلك لتبادل الخبرات وبحث أفق التعاون بما يخدم أهداف البلدين الصديقين، في مجالات البلدية والإسكان والحلول الذكية والرقمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التابع لشركة سامسونج، زاره رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور أحمد جميل قطان، كما اجتمع مع نائب رئيس الشركة الكورية. واطلع قطان على عرض لمشروع المنزل النموذجي، الذي تعمل على تنفيذه شركة سامسونج، واستمع لعرض عن إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في المملكة.وتأتي زيارة قطان لشركة سامسونج ضمن الجولة الآسيوية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل والتي تشمل كوريا الجنوبية، وذلك لتبادل الخبرات وبحث أفق التعاون بما يخدم أهداف البلدين الصديقين، في مجالات البلدية والإسكان والحلول الذكية والرقمية.

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