توطين 176 صناعة بقيمة استثمارات 128 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس تنسيق المحتوى المحلي، برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، التقدم في مبادرات المجلس، حيث نتج من مبادرة توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية توطين 176 صناعة من 2019 حتى 2022 بقيمة استثمارات بلغت 128 مليار ريال.

وبحسب بيان صادر عقب اجتماع المجلس، بلغت نسبة المحتوى المحلي في 2021 نحو 45.8% من إجمالي الإنفاق في مشتريات الشركات الأعضاء من السلع والخدمات، فيما بلغت نسبة مؤشر مشتريات السلع المحلية 69.25% من إجمالي الإنفاق على السلع لعام 2021.

وبلغت قيمة الفرص التي طورت وأطلقت بهدف زيادة المحتوى المحلي 24.8 مليار ريال. وعقد المجلس اجتماعه السادس بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، والرؤساء التنفيذيين وممثلي أعضاء المجلس من وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، شركة التعدين العربية «معادن»، الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة stc، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودية.

يذكر أن المجلس تأسس برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية عدد من الجهات الحكومية وكبريات الشركات الوطنية، ويعمل على قيادة مسيرة تنمية المحتوى المحلي تحت مظلة واحدة، وتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيد الجهود فيما بينهم، كما يعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبريات شركات القطاع الخاص، وذلك بناء على معايير محددة.

مبادرات مجلس تنسيق المحتوى المحلي

