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ونوه نائب أمير المنطقة خلال اللقاء بالجهود المبذولة لدعم زراعة البن بالمنطقة، مؤكدا أن تسجيل البن الخولاني السعودي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو يعكس دعم القيادة المستمر للمنطقة على جميع الأصعدة، ويمثل امتدادا لجهود فرع وزارة البيئة في دعم مزارعي البن، وتوفير جميع الاحتياجات المادية واللوجستية لتهيئة البيئة المناسبة للزراعة بما يحقق رفع مستوى الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحث مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف، الترتيبات الأولية لمهرجان البن السعودي 2023، الذي ينظمه فرع الوزارة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة بمحافظة الدائر بني مالك، بهدف التعريف بزراعة البن الخولاني وما تمتلكه جبال منطقة جازان من ميز نسبية في مجال زارعة البن، وما تمتلك منطقة جازان من مقومات مادية وطبيعية وكوادر بشرية مؤهلة أسهمت وستسهم في تطوير زراعة أجود أنوع البن، والتسويق له في ظل ما تجده المنطقة من دعم ورعاية في شتى المجالات.ونوه نائب أمير المنطقة خلال اللقاء بالجهود المبذولة لدعم زراعة البن بالمنطقة، مؤكدا أن تسجيل البن الخولاني السعودي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو يعكس دعم القيادة المستمر للمنطقة على جميع الأصعدة، ويمثل امتدادا لجهود فرع وزارة البيئة في دعم مزارعي البن، وتوفير جميع الاحتياجات المادية واللوجستية لتهيئة البيئة المناسبة للزراعة بما يحقق رفع مستوى الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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