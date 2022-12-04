«المتقدمة» تحصل على ترخيص إنشاء وتشغيل خط أنابيب لنقل غاز البروبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الشركة «المتقدمة للاستثمار العالمي»، وهي شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات «المتقدمة»، على موافقة وزارة الطاقة بالترخيص لإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل غاز البروبان.

وأوضحت شركة «المتقدمة» في بيان لها على «تداول»، أن شركتها التابعة «المتقدمة للاستثمار العالمي»، حصلت على موافقة وزارة الطاقة بالترخيص لإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل غاز البروبان في مدينة الجبيل الصناعية الثانية (الجبيل – 2).

وأن مدة الترخيص تبلغ 25 سنة هجرية من تاريخ نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية، والذي تم نشره في صحيفة أم القرى الجمعة 2 ديسمبر 2022.

وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا الحدث طبقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأعربت الشركة وشركاتها التابعة عن امتنانها وتقديرها لوزارة الطاقة على ثقتها بأداء الشركة في صناعة البتروكيماويات وعلى ما تقوم به الوزارة من جهود متواصلة وملموسة لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، الذي منشأنه رفع مستوى التنافسية لدى الصناعات الوطنية لتحقيق رؤيتنا الطموحة - رؤية 2030.