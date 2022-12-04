شكرا لقرائتكم خبر «أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاجتماع الوزاري الـ34 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها «أوبك+» برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، فيما أكد الأعضاء استعداهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات تطرأ على سوق النفط.

وعقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها «أوبك +» أمس عبر الاتصال المرئي.

وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع أنه تماشيا مع قرار أوبك بلس الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 5 أكتوبر 2022، الذي بني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزاما بنهج الاستباقية والمبادرة أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس مجددا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

وأفاد البيان أن الدول المشاركة قررت الآتي: إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في أوبك بلس، المنعقد في 12 أبريل 2020، الذي أُيّد في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمجموعة، المنعقد في 18 يوليو 2021، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثون للمجموعة، المنعقد في 5 أكتوبر 2022، وبما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر، وتكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس، عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في أوبك بلس، في 4 يونيو 2023 ، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في 1 فبراير 2023.

قرارات أوبك بلس:

