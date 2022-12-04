اتفاقية تمويل لإنشاء فندق 5 نجوم في عسير بإدارة إنتركونتيننتال

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وجاء إعلان توقيع اتفاقية التمويل خلال فعاليات منتدى عسير للاستثمار، بحضور أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ووزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ومالك مؤسسة نماء الأعمال للإيواء السياحي مشبب القحطاني.ويتوافق المشروع مع أعلى المعايير العالمية، ويتميز بموقع جغرافي استراتيجي حيث يبعد 22 كم عن مطار أبها الدولي، وثلاثة كيلومترات عن مدينة الملك خالد الجامعية، وقربه من المنتزهات مثل منتزه الأمير سلطان ومنتزه الحبلة ومنتزه دلغان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري «تأتي الاتفاقية لاهتمام الصندوق بدعم الاستثمار السياحي في منطقة عسير وتطوير البنى التحتية للمناطق المستهدفة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتأكيدا على التزام الصندوق في توفير الدعم اللازم لتطوير مشاريع متنوعة تواكب النهضة السياحية بالمملكة».
يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية المستهدفة عبر حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات التي يستهدف من خلالها تحفيز القطاع الخاص بما يسهم في ازدهار المستقبل السياحي بالمملكة.
مشروع فندق خمس نجوم في الفرعاء:
- يتضمن 163 وحدة فندقية (120 غرفة و43 فيلا).
- مساحة المشروع 18 ألف م2.
- إدارة IHG تحت العلامة التجارية إنتركونتيننتال.
- يبعد 22 كلم عن مطار أبها الدولي.
- قرب متنزهات الأمير سلطان، الحبلة، دلغان.
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