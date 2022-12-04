شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تمويل لإنشاء فندق 5 نجوم في عسير بإدارة إنتركونتيننتال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع مؤسسة نماء الأعمال للإيواء السياحي، لإنشاء مشروع فندق من فئة خمس نجوم بإدارة مجموعة IHG تحت العلامة التجارية «إنتركونتيننتال»، حيث يتضمن المشروع 163 وحدة فندقية تتكون من 120 غرفة و43 فيلا، وتتجاوز مساحة المشروع 18 ألف متر مربع في (الفرعاء) بمنطقة عسير، إحدى الوجهات السياحية المستهدفة؛ مما سوف يعزز من جودة الحياة في رحاب أبها، ويرفع من عدد السياح، ويضيف الرفاهية في طبيعة أبها الفريدة.

وجاء إعلان توقيع اتفاقية التمويل خلال فعاليات منتدى عسير للاستثمار، بحضور أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ووزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ومالك مؤسسة نماء الأعمال للإيواء السياحي مشبب القحطاني.

ويتوافق المشروع مع أعلى المعايير العالمية، ويتميز بموقع جغرافي استراتيجي حيث يبعد 22 كم عن مطار أبها الدولي، وثلاثة كيلومترات عن مدينة الملك خالد الجامعية، وقربه من المنتزهات مثل منتزه الأمير سلطان ومنتزه الحبلة ومنتزه دلغان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري «تأتي الاتفاقية لاهتمام الصندوق بدعم الاستثمار السياحي في منطقة عسير وتطوير البنى التحتية للمناطق المستهدفة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتأكيدا على التزام الصندوق في توفير الدعم اللازم لتطوير مشاريع متنوعة تواكب النهضة السياحية بالمملكة».

يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية المستهدفة عبر حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات التي يستهدف من خلالها تحفيز القطاع الخاص بما يسهم في ازدهار المستقبل السياحي بالمملكة.

مشروع فندق خمس نجوم في الفرعاء:

