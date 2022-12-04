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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية انضمت إلى المجلس الدولي للزيتون، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة في مقر المجلس بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غديرة.

ورفع القين خلال الحفل العلم السعودي في مقر المجلس الدولي للزيتون بمناسبة انضمام المملكة للمجلس، وغرس شجرة الزيتون في حديقة السلام بالمجلس بهذه المناسبة.

شارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، ووزير الزراعة الأردني رئيس المجلس الدولي للزيتون خالد الحنيفات، ووزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجلس الدولي. ويعد المجلس الدولي للزيتون منظمة حكومية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة .