شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لأسهم لوبريف بين 91 و99 ريالا واكتتاب الأفراد 14 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح العام لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» بين 91 ريالا و99 ريالا للسهم الواحد، بدأت أمس عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وسيبدأ اكتتاب الأفراد، بعد تحديد السعر النهائي، وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14 ديسمبر إلى الأحد 18 ديسمبر 2022م.

وتعتزم الشركة طرح 50.04 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيس. جاء ذلك في بيان صادر عن شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف. وأوضج البيان، أن عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بدأت 4 ديسمبر 2022م، وتستمر لمدة ستة أيام حتى 9 ديسمبر 2022م. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم 11 ديسمبر 2022م، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. وبعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد. وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم 14 ديسمبر 2022م إلى الساعة الخامسة مساء يوم 18 ديسمبر 2022م. وأشارت إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد.

وأكدت أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على الطرح بتاريخ 24 نوفمبر 2022. وتمثل الأسهم المزمع طرحها نسبة 29.66 % من رأس مال الشركة البالغ 168.75 مليون سهم (1687.5مليون ريال).

وتأسست الشركة في عام 1976، ولديها حاليا مرفقا إنتاج، أحدهما في جدة والآخر في ينبع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة حاليا 1.3 مليون طن متري من زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية. والشركة هي المنتج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة وأحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم.

طرح الأسهم لشريحتين:

شريحة الفئات المشاركة: والتي تشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتشمل صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة، وخصص لها كامل الأسهم المطروحة (100 %)، وفي حال قام المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 75 % من الأسهم المطروحة بواقع 37.53 مليون سهم، كحد أدنى.

شريحة المكتتبين الأفراد: وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، والمقيمين في السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون، وسوف يخصص لهم 25 % من إجمالي أسهم الطرح بما يعادل 12.51 مليون سهم.

اكتتاب لوبريف

