إنشاء صندوق عقاري للاستثمار في مشروع سياحي بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، عقد شراكة، على هامش منتدى عسير للاستثمار، بحضور أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ووزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح.

وتهدف الشراكة إلى إنشاء صندوق استثماري عقاري خاص مغلق، يدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال، للاستثمار في مشروع سياحي يعد الأول من نوعه في مدينة أبها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون لتشغيل وإدارة الفندق بين شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة وشركة هيلتون.

ومثل صندوق التنمية السياحي في توقيع عقد الشراكة، الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، فيما مثل شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، عضو مجلس إدارتها محمد النابت، ومثل السعودي الفرنسي كابيتال، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة، سلام الخنيزي، ومثل شركة هيلتون المدير العام لعمليات التطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمير لبابيدي.

وقال الخطيب «يأتي توقيع هذه الشراكة من حرصنا في منظومة السياحة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجالات القطاع السياحي بالمملكة»، مؤكدا سعي المنظومة نحو تطوير واستدامة القطاع السياحي، بصفته أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال الفاخري: هذه الشراكة الاستثمارية أول مشاريعنا النوعية بمنطقة عسير، لما نراه في المنطقة من آفاق واعدة وقدرتها على التميز، نتيجة للعديد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، التي يندر توافرها في مكان آخر»، لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون معلما من معالم عسير؛ مما يعزز من تنافسية المنطقة سياحيا، وينسجم مع استراتيجية صندوق التنمية السياحي في دعم وتطوير المشاريع النوعية.

في سياق متصل وقع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تمويل مع شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، تبلغ قيمته الإجمالية 643,3 مليون ريال، وقد مثل البنك السعودي الفرنسي في توقيع الاتفاقية، رئيس مصرفية المؤسسات والشركات للبنك السعودي الفرنسي ماجد السدحان، فيما مثل شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، عضو مجلس إدارتها، محمد النابت.

مشروع سياحي في مدينة أبها:







تكلفة المشروع 950 مليون ريال.



مساحة الأرض 75 ألف م2.



إدارة المشروع شركة هيلتون.



مساهمة صندوق التنمية السياحي 150مليون ريال.



تمويل من السعودي الفرنسي 643,3 مليون ريال.



المشروع يضم: