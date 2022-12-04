شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 4-12-2022.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، المشروعات الصناعية والهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مصر لصناعة الكيماويات.

البورصة تربح 23.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.959 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 825.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.77%، والعرب على 6.52%، واستحوذت المؤسسات على 41.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 122.7 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.8 مليون جنيه، 247.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 2408 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16898 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 5790 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 48.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.70%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 34.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.06%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 21.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.48%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 32.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 27.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 26.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.