شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.91% خاسرًا 98.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10723.95 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1864 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.91% خاسرًا 98.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10723.95 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% رابحًا 60.80 نقطة ليغلق عند مستوى 18808.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها النقل بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.72%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.06%، فيما ارتفع قطاعي الإعلام والترفيه، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.2%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 31 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 7.09%، ثم سهم "مرافق" بنسبة 2.56%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.76%، وتراجع 176 سهمًا على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.91%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434.2 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 8.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7575.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحًا 6.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8468.12 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 15.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5711.41 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحًا 25.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5850.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 141.2 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6176 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 4.88%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.54%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.17%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والمواد الأساسية، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 4.76%، 0.83%، 0.53%، 0.35%، 0.04%، 0.02%، على التوالي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 228.9 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 5.82% بضغوط هبوط سهمي المؤسسة العربية المصرفية، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.89%، 0.38%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%.

وصعد قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، وارتفع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.29%.