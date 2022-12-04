شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث في النفط خلال أسبوع؟.. اعرف آخر المستجدات بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أول مكاسب أسبوعية لها بالأسواق الآجلة في نحو شهر بلغت نحو 2.3% لخام برنت ونحو 4.9% لخام غرب تكساس الأمريكي.

تلقت أسعار النفط دعماً من..

تخفيف القيود والإجراءات الصارمة المرتبطة بسياسة Zero Covid في الصين - أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط.

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر يونيو 2019 بلغت نحو 12.6 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع متوسط معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أغسطس 2019. وانخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس 1984.

التوقعات بشأن إبقاء مجموعة دول أوبك على سياسة خفض إنتاج النفط الحالية البالغة 2 مليون بي دون تغيير خلال اجتماعها الوزاري القادم.

انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي، على خلفية إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.

اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي المحمول بحراً عند مستوى 60 دولار للبرميل، وإشارة روسيا إلى عدم بيع النفط للدول التي قد تطبق هذا الإجراء، مع قرب بدء الحظر الأوروبي على واردات النفط الخام الروسية، وتوقع وكالة الطاقة الدولية بانخفاض إنتاج روسيا من النفط الخام بحوالي 2 مليون بي بنهاية الربع الأول من عام 2023.

المخاوف بشأن عدم زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في المدى القريب، في ظل ارتفاع التكاليف وتركيز المستثمرين على توزيع الأرباح بدلاً من الاستثمار.